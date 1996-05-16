Селезнев Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1951
Дата смерти16.05.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1951
Рождение ребёнка
1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.05.1996
Причина смерти: Болезнь