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Селезнев Сергей Николаевич

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Место рождения

Северодонецк

Дата рождения

19.11.1951

Дата смерти

16.05.1996

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1951

Отец: Селезнев Николай Александрович

Мать: Селезнева Алевтина Ивановна

Рождение ребёнка
1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
16.05.1996
Причина смерти: Болезнь
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