Выдрова (Выдрова) Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Выдров Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
08.07.1859
Отец ребёнка: Выдров Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Выдров Иван Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно