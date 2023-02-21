Выдрова (Выдрова) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выдрова (Выдрова) Евдокия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Выдров Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Выдров Иван Леонтьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1859

Сын: Выдров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Выдров Иван Леонтьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выдров Василий Иванович

Отец ребёнка: Выдров Иван Леонтьевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выдров Иван Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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