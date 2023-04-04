Баскакова (Лужнова) Екатерина Михайловна 1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Баскакова (Лужнова) Екатерина Михайловна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 1872

Супруги
Баскаков Матвей Григорьевич14.08.1862 г.р.
Дети
Баскаков Николай Матвеевич1889 г.р.
Баскаков Дмитрий Матвеевич1892 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Баскаков Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Баскаков Матвей Григорьевич

Бракосочетание
03.02.1889

Муж: Баскаков Матвей Григорьевич

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1892

Сын: Баскаков Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Баскаков Матвей Григорьевич

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
06.02.1895

Сын: Баскаков Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Баскаков Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
10.02.1901

Дочь: Михина (Баскакова) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Баскаков Матвей Григорьевич

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Баскакова) Акулина Матвеевна

Отец ребёнка: Баскаков Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Баскаков Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Баскаков Матвей Григорьевич

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

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