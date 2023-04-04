Баскакова (Лужнова) Екатерина Михайловна
женский, родилась 1872
Супруги
Баскаков Матвей Григорьевич14.08.1862 г.р.
Дети
Баскаков Николай Матвеевич1889 г.р.
Баскаков Дмитрий Матвеевич1892 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Баскаков Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Баскаков Матвей Григорьевич
Бракосочетание
03.02.1889
Рождение ребёнка
1892
Сын: Баскаков Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Баскаков Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
06.02.1895
Сын: Баскаков Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Баскаков Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
10.02.1901
Дочь: Михина (Баскакова) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Баскаков Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Баскакова) Акулина Матвеевна
Отец ребёнка: Баскаков Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Баскаков Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Баскаков Матвей Григорьевич