Габидуллина Мунавара Абдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габидуллина Мунавара Абдулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1971

Сын: Габидуллин Ильяс Исмагилович

Отец ребёнка: Габидуллин Исмагил Сибгатович

Рождение ребёнка
08.01.1976

Сын: Габидуллин Нияз Исмагилович

Отец ребёнка: Габидуллин Исмагил Сибгатович

Смерть
Неизвестно

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