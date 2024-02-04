Габидуллина Мунавара Абдулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1971
Сын: Габидуллин Ильяс Исмагилович
Отец ребёнка: Габидуллин Исмагил Сибгатович
Рождение ребёнка
08.01.1976
Сын: Габидуллин Нияз Исмагилович
Отец ребёнка: Габидуллин Исмагил Сибгатович
Смерть
Неизвестно