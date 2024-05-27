Первушин Александр Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Первушин Тимофей Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Сын: Первушин Родион Александров
Мать ребёнка: (Первушина) Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Первушина) Ирина Александрова
Мать ребёнка: (Первушина) Екатерина Михайлова
Смерть
Неизвестно