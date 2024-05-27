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Первушин Александр Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Первушин Тимофей Михайлов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Первушина) Екатерина Михайлова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Первушин Родион Александров

Мать ребёнка: (Первушина) Екатерина Михайлова

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Первушина) Ирина Александрова

Мать ребёнка: (Первушина) Екатерина Михайлова

Смерть
Неизвестно

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