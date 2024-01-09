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Борисов Константин Юрьевич
Борисов Константин Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.04.1982
Пол
Мужской
Отец
Борисов Юрий Владимирович
1952 г.р.
Мать
Борисова Надежда Викторовна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1982
Отец:
Борисов Юрий Владимирович
Мать:
Борисова Надежда Викторовна
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