Тароватова (Музанкова) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тароватова (Музанкова) Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1943 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1968

Отец: не указан

Мать: Музанкова Нина Николаевна

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