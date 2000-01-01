Горохов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохов Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горохов Александр

Мать: Горохова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Горохова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горохова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Горохова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Зинаида

Смерть
Неизвестно
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