Перов Сергей Степанович
Место рождения
Дата рождения04.09.1889
Дата смерти10.10.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1908 по 1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1908
Место жительства
С 1913
Смерть
10.10.1967
Место жительства
По 1967