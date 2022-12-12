Перов Сергей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перов Сергей Степанович

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Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.09.1889

Дата смерти

10.10.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1908 по 1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1908
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1913
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
10.10.1967
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1967
Москва, город федерального значения Москва
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