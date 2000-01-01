Осипова (Барбашина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1982
Сын: Осипов Кирилл
Отец ребёнка: Осипов Николай
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
21.07.1989
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Осипов Николай
Россия, Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Николай
Россия, Воронеж