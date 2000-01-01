Осипова (Барбашина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Барбашина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1982

Сын: Осипов Кирилл

Отец ребёнка: Осипов Николай

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
21.07.1989

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Осипов Николай

Россия, Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Николай

Россия, Воронеж
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