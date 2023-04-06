Яковлева (Гудиер) Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Гудиер) Софья Васильевна

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Место рождения

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.10.1877 ст.

Дочь: Яковлева Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Яковлев Константин Андреев

Рождение ребёнка
02.02.1881

Дочь: Яковлева Елена Константиновна

Отец ребёнка: Яковлев Константин Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Константин Андреев

Смерть
После 1917
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