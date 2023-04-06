Яковлева (Гудиер) Софья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1877 ст.
Дочь: Яковлева Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Яковлев Константин Андреев
Рождение ребёнка
02.02.1881
Дочь: Яковлева Елена Константиновна
Отец ребёнка: Яковлев Константин Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917