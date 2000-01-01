Медведева (Полторацкая) Валентина Апанасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Полторацкая) Валентина Апанасовна

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Место рождения

г. Витебск, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полторацкий Апанас Прокопович

Мать: Полторацкая Надежда

г. Витебск, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев не известно

Работа или профессия
Неизвестно
работница железной дороги
Место жительства
Неизвестно
г. Витебск, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
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