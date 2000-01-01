Медведева (Полторацкая) Валентина Апанасовна
Место рожденияг. Витебск, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полторацкий Апанас Прокопович
Мать: Полторацкая Надежда
г. Витебск, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведев не известно
Работа или профессия
Неизвестно
работница железной дороги
Место жительства
Неизвестно
г. Витебск, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
Неизвестно