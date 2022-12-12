Опалинский Николай Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опалинский Николай Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1907

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сазонова Прасковья Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Прасковья Федоровна

Смерть
1992
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