Опалинский Николай Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1907
Дата смерти1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сазонова Прасковья Федоровна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1992