Трофимов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Трофимов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Трофимова Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Трофимова Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Трофимов Иван Иванович

Мать ребёнка: Трофимова Наталья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Наталья Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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