Наумова (Садоха) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.05.1939
Дата смерти06.08.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1939
Бракосочетание
27.10.1959
Рождение ребёнка
13.08.1961
Дочь: Наумова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Наумов Юрий Мануилович
Рождение ребёнка
13.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Юрий Мануилович
Рождение ребёнка
23.10.1972
Отец ребёнка: Наумов Юрий Мануилович
Смерть
06.08.2020
Клещиха (42Н)