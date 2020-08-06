Наумова (Садоха) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Садоха) Людмила Ивановна

Место рождения

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область

Дата рождения

07.05.1939

Дата смерти

06.08.2020

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1939

Отец: Садоха Иван Романович

Мать: Филимонова Евдокия Алексеевна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Бракосочетание
27.10.1959

Муж: Наумов Юрий Мануилович

Рождение ребёнка
13.08.1961

Дочь: Наумова Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Наумов Юрий Мануилович

Рождение ребёнка
13.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Юрий Мануилович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.10.1972

Сын: Наумов Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Наумов Юрий Мануилович

Смерть
06.08.2020
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Клещиха (42Н)

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