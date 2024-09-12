Ильин Александр Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1844 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
на момент бракосочетания 1863 года ему 19 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильин Георгий Александрович
Мать ребёнка: Ильина (Куркутова) Асенефа Наумовна
Бракосочетание
27.01.1863 ст.
Тельма, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Поручители: Биликтуйского селения крестьяне Егор Антонович Ильин, Яков и Александр Прокопьевичи Ильины и Петр Тугутаев Фонд №50 Опись №3 дело №857
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.
Сын: Ильин Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Ильина (Куркутова) Асенефа Наумовна
Биликтуй, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Сын: Ильин Гавриил Александрович
Мать ребёнка: Ильина (Куркутова) Асенефа Наумовна
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Ильин Семен (Симеон) Александрович
Мать ребёнка: Ильина (Куркутова) Асенефа Наумовна
Рождение ребёнка
Около 1873
Мать ребёнка: Ильина (Куркутова) Асенефа Наумовна
Рождение ребёнка
18.01.1876 ст.
Дочь: Ильина Анна Александровна
Мать ребёнка: Ильина (Куркутова) Асенефа Наумовна
Восприемники Отставного солдата Якова Семеновича Шишкина сын Симеон и Иркутская горно-чиновническая вдова Агриппина Александровна Андреевская Фонд №50 опись №9 дело №1070 стр 6
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Ильина Ксения Александровна
Мать ребёнка: Ильина (Куркутова) Асенефа Наумовна
Смерть
Неизвестно