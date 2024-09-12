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Ильин Александр Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

на момент бракосочетания 1863 года ему 19 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Георгий Александрович

Мать ребёнка: Ильина (Куркутова) Асенефа Наумовна

Бракосочетание
27.01.1863 ст.

Жена: Ильина (Куркутова) Асенефа Наумовна

Тельма, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Поручители: Биликтуйского селения крестьяне Егор Антонович Ильин, Яков и Александр Прокопьевичи Ильины и Петр Тугутаев Фонд №50 Опись №3 дело №857
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.

Сын: Ильин Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Ильина (Куркутова) Асенефа Наумовна

Биликтуй, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Сын: Ильин Гавриил Александрович

Мать ребёнка: Ильина (Куркутова) Асенефа Наумовна

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Ильин Семен (Симеон) Александрович

Мать ребёнка: Ильина (Куркутова) Асенефа Наумовна

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Ильин Петр Александрович

Мать ребёнка: Ильина (Куркутова) Асенефа Наумовна

Рождение ребёнка
18.01.1876 ст.

Дочь: Ильина Анна Александровна

Мать ребёнка: Ильина (Куркутова) Асенефа Наумовна

Восприемники Отставного солдата Якова Семеновича Шишкина сын Симеон и Иркутская горно-чиновническая вдова Агриппина Александровна Андреевская Фонд №50 опись №9 дело №1070 стр 6
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Ильина Ксения Александровна

Мать ребёнка: Ильина (Куркутова) Асенефа Наумовна

Смерть
Неизвестно

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