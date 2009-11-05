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Лушникова Дарья Николаевна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

05.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.2009

Отец: Лушников Николай Александрович

Мать: Саббатовская Наталья Владимировна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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