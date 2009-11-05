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Лушникова Дарья Николаевна
Лушникова Дарья Николаевна
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Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
05.11.2009
Пол
Женский
Отец
Лушников Николай Александрович
1972 г.р.
Мать
Саббатовская Наталья Владимировна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.2009
Отец:
Лушников Николай Александрович
Мать:
Саббатовская Наталья Владимировна
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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