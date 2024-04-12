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Sunni Juhan
Sunni Juhan
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Древо
Место рождения
Сауга
, Tori vald, Pärnu maakond
Дата рождения
17.06.1818
Дата смерти
15.02.1890
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Sunni (Udikas) Anu
1837 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Сауга
, Tori vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Sunni Anu
Смерть
15.02.1890
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