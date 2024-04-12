Sunni Juhan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sunni Juhan

Место рождения

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

17.06.1818

Дата смерти

15.02.1890

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Sunni Anu

Смерть
15.02.1890
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