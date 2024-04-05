Biała (Mystkowska 3) Marianna
Место рожденияMystki/Dąbrowa Wielka
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти02.11.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Mystki/Dąbrowa Wielka
Бракосочетание
03.02.1909
Муж: Biały Emilian
Dąbrowa Wielka akt 8/1909
Рождение ребёнка
25.11.1909
Дочь: Ostrowska (Biała) Anna
Отец ребёнка: Biały Emilian
Bryki/Wysokie Mazowieckie
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Biały Stanisław
Отец ребёнка: Biały Emilian
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Biały Franciszek
Отец ребёнка: Biały Emilian
Bryki/Wysokie Maz
Смерть
02.11.1918