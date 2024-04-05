Biała (Mystkowska 3) Marianna Около 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Biała (Mystkowska 3) Marianna

Место рождения

Mystki/Dąbrowa Wielka

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

02.11.1918

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1859 г.р.

Муж

Около 1864 г.р.

Дети

1909 г.р.
Около 1912 г.р.
Около 1917 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Mystkowski Jan

Мать: Mystkowska (Kalinowska) Rozalia Szlachcianka

Mystki/Dąbrowa Wielka
Бракосочетание
03.02.1909

Муж: Biały Emilian

Dąbrowa Wielka akt 8/1909
Рождение ребёнка
25.11.1909

Дочь: Ostrowska (Biała) Anna

Отец ребёнка: Biały Emilian

Bryki/Wysokie Mazowieckie
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Biały Stanisław

Отец ребёнка: Biały Emilian

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Biały Franciszek

Отец ребёнка: Biały Emilian

Bryki/Wysokie Maz
Смерть
02.11.1918

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