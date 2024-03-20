Малых -- Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалых -- Евдокия Филипповна

Малых -- Евдокия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Малых Иван Николаевич

Отец ребёнка: Малых Николай Тарасович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Тарасова Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Малых Николай Тарасович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.09.1895

Сын: Малых Федор Николаевич

Отец ребёнка: Малых Николай Тарасович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Малых Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Малых Николай Тарасович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.06.1901

Сын: Малых Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Малых Николай Тарасович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Малых Евфимилия Николаевна

Отец ребёнка: Малых Николай Тарасович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Малых Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Малых Николай Тарасович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Малых Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Малых Николай Тарасович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малых Николай Тарасович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close