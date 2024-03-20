Малых -- Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Малых Николай Тарасович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Тарасова Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Малых Николай Тарасович
Рождение ребёнка
01.09.1895
Отец ребёнка: Малых Николай Тарасович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Малых Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Малых Николай Тарасович
Рождение ребёнка
03.06.1901
Отец ребёнка: Малых Николай Тарасович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Малых Евфимилия Николаевна
Отец ребёнка: Малых Николай Тарасович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Малых Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Малых Николай Тарасович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Малых Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Малых Николай Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно