Мясоедов Григорий Григорьевич
Место рожденияПаньково, Новосильский уезд, Тульская губерния (ныне - Орловская область)
Дата рождения19.04.1834
Дата смерти30.12.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Паньково, Новосильский уезд, Тульская губерния (ныне - Орловская область)
Место жительства
С 1876
Харьковская губерния
Место жительства
Неизвестно
Полтава
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рим
Место жительства
Неизвестно
Флоренция
Место жительства
Неизвестно
Париж
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
30.12.1911
Павленки, Полтава, Украина