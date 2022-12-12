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Мясоедов Григорий Григорьевич

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Место рождения

Паньково, Новосильский уезд, Тульская губерния (ныне - Орловская область)

Дата рождения

19.04.1834

Дата смерти

30.12.1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Паньково, Новосильский уезд, Тульская губерния (ныне - Орловская область)
Место жительства
С 1876
Харьковская губерния
Место жительства
Неизвестно
Полтава
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Рим
Место жительства
Неизвестно
Флоренция
Место жительства
Неизвестно
Париж
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
30.12.1911
Павленки, Полтава, Украина
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