Красный Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красный Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1885 ст.

Сын: Красный Василий Александрович

Мать ребёнка: Красная Мария Васильевна

Сумы, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PH-2?i=290&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красная Мария Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Сумы, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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