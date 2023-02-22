Бубен Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубен Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бубен Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Бубен Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бубен Федор Владимирович

Отец ребёнка: Бубен Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубен Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Бубен Владимир Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубен Владимир Федорович

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