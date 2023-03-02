(Фатова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фатова) Анна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1896

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1914

Сын: Сабельников Евгений

Отец ребёнка: Сабельников Федор

Рождение ребёнка
13.04.1915

Дочь: Арефьева Клавдия

Отец ребёнка: Сабельников Федор

деревня Марковка Орловская губ..
Рождение ребёнка
1918

Сын: Сабельников Александр

Отец ребёнка: Сабельников Федор

Рождение ребёнка
12.12.1920

Сын: Сабельников Анатолий

Отец ребёнка: Сабельников Федор

Ярище, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1963
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