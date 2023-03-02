(Фатова) Анна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1896
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1914
Сын: Сабельников Евгений
Отец ребёнка: Сабельников Федор
Рождение ребёнка
13.04.1915
Дочь: Арефьева Клавдия
Отец ребёнка: Сабельников Федор
деревня Марковка Орловская губ..
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Сабельников Федор
Рождение ребёнка
12.12.1920
Сын: Сабельников Анатолий
Отец ребёнка: Сабельников Федор
Ярище, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1963