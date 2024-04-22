Афанасий Михайлов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Михайла Игнатьев (Ич)
Мать: Агафья Степанова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Иван Афанасьев (Ич)
Мать ребёнка: Ефимия Феофилактова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Акилина Афанасьева (Вна)
Мать ребёнка: Ефимия Феофилактова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Иван Афанасьев (Ич)
Мать ребёнка: Ефимия Феофилактова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Семен Афанасьев (Ич)
Мать ребёнка: Ефимия Феофилактова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Евдокея Афанасьева (Вна)
Мать ребёнка: Ефимия Феофилактова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1855