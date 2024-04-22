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Афанасий Михайлов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Михайла Игнатьев (Ич)

Мать: Агафья Степанова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Иван Афанасьев (Ич)

Мать ребёнка: Ефимия Феофилактова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Акилина Афанасьева (Вна)

Мать ребёнка: Ефимия Феофилактова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Иван Афанасьев (Ич)

Мать ребёнка: Ефимия Феофилактова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Семен Афанасьев (Ич)

Мать ребёнка: Ефимия Феофилактова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Евдокея Афанасьева (Вна)

Мать ребёнка: Ефимия Феофилактова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Феофилактова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1855
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