Таисин Гурий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Таисин Емельян Иванович
Мать: Ирина/Арина Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: Афимья/Ефимия Леоновна
Рождение ребёнка
18.02.1805 ст.
Мать ребёнка: Афимья/Ефимия Леоновна
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Сын: Таисин Яков Гурьевич
Мать ребёнка: Афимья/Ефимия Леоновна
Смерть
1828