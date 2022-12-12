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Таисин Гурий Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Таисин Емельян Иванович

Мать: Ирина/Арина Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Таисин Пахомий Гурьевич

Мать ребёнка: Афимья/Ефимия Леоновна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.02.1805 ст.

Сын: Таисин Вукол Гурьевич

Мать ребёнка: Афимья/Ефимия Леоновна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Сын: Таисин Яков Гурьевич

Мать ребёнка: Афимья/Ефимия Леоновна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1828
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