Стародумова Федосья Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1689
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1636
Отец ребёнка: Стародумов Андрей (Ондрюшко) Федотов
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Стародумов Епимашко (Ефим) Андреев
Отец ребёнка: Стародумов Андрей (Ондрюшко) Федотов
Рождение ребёнка
Около 1668
Сын: Стародумов Михаил (Михайло) Андреев
Отец ребёнка: Стародумов Андрей (Ондрюшко) Федотов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дулова Мария Андреева
Отец ребёнка: Стародумов Андрей (Ондрюшко) Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
После 1689