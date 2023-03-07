Стародумова Федосья Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумова Федосья Терентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1689

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Стародумов Семен Андреев

Отец ребёнка: Стародумов Андрей (Ондрюшко) Федотов

Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Стародумов Епимашко (Ефим) Андреев

Отец ребёнка: Стародумов Андрей (Ондрюшко) Федотов

Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Стародумов Михаил (Михайло) Андреев

Отец ребёнка: Стародумов Андрей (Ондрюшко) Федотов

Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дулова Мария Андреева

Отец ребёнка: Стародумов Андрей (Ондрюшко) Федотов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародумов Андрей (Ондрюшко) Федотов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
После 1689
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