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Мамаев Константин Анатоьевич
Мамаев Константин Анатоьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1954
Пол
Мужской
Отец
Безсонов Анатолий Константинович
1928 г.р.
Мать
Мамаева Анастасия Петровна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец:
Безсонов Анатолий Константинович
Мать:
Мамаева Анастасия Петровна
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