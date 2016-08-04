Серкова (Принева) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения09.07.1928
Дата смерти04.08.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хижняк Александр Иванович
Кобрино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
04.08.2016