Серкова (Принева) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкова (Принева) Анна Павловна

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Место рождения

Хорольский, Таловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

09.07.1928

Дата смерти

04.08.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Хорольский, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.11.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хижняк Александр Иванович

Кобрино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
04.08.2016
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