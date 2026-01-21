Гагарина Татьяна Григорьевна 03.08.1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Гагарина Татьяна Григорьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 03.08.1884

умерла 20.05.1925

Отец
Гагарин Григорий Григорьевич22.06.1850 г.р.
Мать
Гагарина (Голицына-Прозоровская) Мария Александровна21.07.1855 г.р.
Супруги
Гагарин Борис Владимирович12.03.1875 г.р.
Дети
Гагарин Григорий Борисович31.12.1908 г.р.
Кардон Де Лихтбуэр (Голицына) Мария Борисовна23.07.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1884

Отец: Гагарин Григорий Григорьевич

Мать: Гагарина (Голицына-Прозоровская) Мария Александровна

Бракосочетание
24.01.1908

Муж: Гагарин Борис Владимирович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
31.12.1908

Сын: Гагарин Григорий Борисович

Отец ребёнка: Гагарин Борис Владимирович

Рождение ребёнка
23.07.1915

Дочь: Кардон Де Лихтбуэр (Голицына) Мария Борисовна

Отец ребёнка: Гагарин Борис Владимирович

Смерть
20.05.1925

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