Гагарина Татьяна Григорьевна
женский, родилась 03.08.1884
умерла 20.05.1925
ОтецГагарин Григорий Григорьевич22.06.1850 г.р.
МатьГагарина (Голицына-Прозоровская) Мария Александровна21.07.1855 г.р.
Супруги
Гагарин Борис Владимирович12.03.1875 г.р.
Дети
Гагарин Григорий Борисович31.12.1908 г.р.
Кардон Де Лихтбуэр (Голицына) Мария Борисовна23.07.1915 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1884
Бракосочетание
24.01.1908
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.12.1908
Сын: Гагарин Григорий Борисович
Отец ребёнка: Гагарин Борис Владимирович
Рождение ребёнка
23.07.1915
Дочь: Кардон Де Лихтбуэр (Голицына) Мария Борисовна
Отец ребёнка: Гагарин Борис Владимирович
Смерть
20.05.1925