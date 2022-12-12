Сокольников (Бриллиант) Григорий (Гирш) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокольников (Бриллиант) Григорий (Гирш) Яковлевич

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Место рождения

с. Ромны, Роменский уезд Полтавской губернии

Дата рождения

15.08.1888

Дата смерти

21.05.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Ромны, Роменский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1888
с. Ромны, Роменский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1905
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1914
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1920
Туркестан
Место жительства
С 1921
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1921 по 1921
Германия
Смерть
21.05.1939
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Место жительства
По 1939
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
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