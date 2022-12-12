Сокольников (Бриллиант) Григорий (Гирш) Яковлевич
Место рожденияс. Ромны, Роменский уезд Полтавской губернии
Дата рождения15.08.1888
Дата смерти21.05.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Ромны, Роменский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1888
с. Ромны, Роменский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1905
Место жительства
По 1914
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1920
Туркестан
Место жительства
С 1921
Место жительства
С 1921 по 1921
Германия
Смерть
21.05.1939
Место жительства
По 1939