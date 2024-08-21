Обыденнова (Завьялова) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1987
Дочь: Мальцева (Обыденнова) Александра Валерьевна
Отец ребёнка: Обыденнов Валерий Александрович
Рождение ребёнка
27.03.1990
Отец ребёнка: Обыденнов Валерий Александрович