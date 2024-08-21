Обыденнова (Завьялова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обыденнова (Завьялова) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обыденнов Валерий Александрович

Рождение ребёнка
12.12.1987

Дочь: Мальцева (Обыденнова) Александра Валерьевна

Отец ребёнка: Обыденнов Валерий Александрович

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.03.1990

Сын: Обыденнов Лев Валерьевич

Отец ребёнка: Обыденнов Валерий Александрович

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область

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