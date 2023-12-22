Кулагин Максим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1982
Рождение ребёнка
08.06.2007
Дочь: Кулагина Кристина Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.10.2011
Дочь: Кулагина Вероника Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно