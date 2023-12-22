Кулагин Максим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагин Максим Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1982

Отец: Кулагин Сергей Геннадьевич

Мать: Кулагина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
08.06.2007

Дочь: Кулагина Кристина Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.10.2011

Дочь: Кулагина Вероника Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулагина Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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