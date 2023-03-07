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Семен Иванович

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Место рождения

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Иван Кононович

Мать: Александра Самсоновна

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Шилова Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Иван Семенович

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Митрофан Семенович

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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