Семен Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Иван Кононович
Мать: Александра Самсоновна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Шилова Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Иван Семенович
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Митрофан Семенович
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно