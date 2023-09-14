Епанчинцев Спиридон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.1938
Сын: Епанчинцев Геннадий Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епанчинцев Александр Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Name Unknown Спиридоновна
Смерть
Неизвестно