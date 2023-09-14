Епанчинцев Спиридон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епанчинцев Спиридон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1938

Сын: Епанчинцев Геннадий Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епанчинцев Александр Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Name Unknown Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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