Ульяна Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Денисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Трофим Степанович

Отец ребёнка: Степан Мартьянов

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Афимья Стефановна

Отец ребёнка: Степан Мартьянов

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Егор Степанов

Отец ребёнка: Степан Мартьянов

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Мартьянов

Смерть
Неизвестно
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