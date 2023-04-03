Ульяна Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Трофим Степанович
Отец ребёнка: Степан Мартьянов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Афимья Стефановна
Отец ребёнка: Степан Мартьянов
Рождение ребёнка
1859
Сын: Егор Степанов
Отец ребёнка: Степан Мартьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Мартьянов
Смерть
Неизвестно