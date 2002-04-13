Селевич Леонид
Место рожденияБеларуссия д.Яцковичи Кривичский р-н Молодечненская обл.
Дата рождения19.03.1933
Дата смерти13.04.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.03.1933
Беларуссия д.Яцковичи Кривичский р-н Молодечненская обл.
свид.о рождении ПЭ №304111 от 23.01.1951 (повторное)
Бракосочетание
02.07.1957
Жена: Селевич Елена
св. о браке 1-ЯР№720476 от 01.07.1957 Макеевка Сталинской обл.
Рождение ребёнка
03.03.1958
Сын: Селевич Валерий
Мать ребёнка: Селевич Елена
Рождение ребёнка
22.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селевич Елена
Смерть
13.04.2002
Причина смерти: Инсульт | св.о смерти 1-ВН № 0311516
Похороны
14.04.2002
Беларусь г.Молодечно д.Лазовая