Селевич Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селевич Леонид

Место рождения

Беларуссия д.Яцковичи Кривичский р-н Молодечненская обл.

Дата рождения

19.03.1933

Дата смерти

13.04.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Беларуссия д.Яцковичи Кривичский р-н Молодечненская обл.
свид.о рождении ПЭ №304111 от 23.01.1951 (повторное)
Бракосочетание
02.07.1957

Жена: Селевич Елена

св. о браке 1-ЯР№720476 от 01.07.1957 Макеевка Сталинской обл.
Рождение ребёнка
03.03.1958

Сын: Селевич Валерий

Мать ребёнка: Селевич Елена

Рождение ребёнка
22.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селевич Елена

Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Смерть
13.04.2002
Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Причина смерти: Инсульт | св.о смерти 1-ВН № 0311516
Похороны
14.04.2002
Беларусь г.Молодечно д.Лазовая
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