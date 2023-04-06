Авдотья Емельянова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельян Корнилов
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1806
Муж: Василий Степанов
Рождение ребёнка
02.12.1807
Сын: Григорий Васильев
Отец ребёнка: Василий Степанов
Рождение ребёнка
16.07.1810
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Василий Степанов
Рождение ребёнка
08.11.1816
Дочь: Катерина Васильева
Отец ребёнка: Василий Степанов
Смерть
Неизвестно