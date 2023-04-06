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Авдотья Емельянова

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Место рождения

Рожаево, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельян Корнилов

Мать: не указана

Рожаево, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
16.02.1806

Муж: Василий Степанов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.12.1807

Сын: Григорий Васильев

Отец ребёнка: Василий Степанов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.07.1810

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Василий Степанов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.11.1816

Дочь: Катерина Васильева

Отец ребёнка: Василий Степанов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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