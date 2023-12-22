Чернышёва (Зверева) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышёва (Зверева) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1920 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1926 г.р.
1928 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Чернышёва Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Чернышёв Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
07.11.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышёв Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышёв Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
02.01.1926

Дочь: Свизева Надежда Степановна

Отец ребёнка: Чернышёв Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Чернышёв Сергей Степанович

Отец ребёнка: Чернышёв Степан Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышёв Степан Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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