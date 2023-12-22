Чернышёва (Зверева) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Чернышёва Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Чернышёв Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
07.11.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернышёв Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернышёв Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
02.01.1926
Дочь: Свизева Надежда Степановна
Отец ребёнка: Чернышёв Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Чернышёв Сергей Степанович
Отец ребёнка: Чернышёв Степан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно