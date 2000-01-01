Блинов Степан Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.
Отец: Блинов Ефим Дементьевич
Мать: Блинова ?
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Блинов Неонила Степанович
Мать ребёнка: Блинова Екатерина Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно