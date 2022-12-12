Елхова (Титова) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.04.1930
Дата смерти27.04.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1930
Отец: Титов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Елхов Павел Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елхов Павел Ильич
Смерть
27.04.1993
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)