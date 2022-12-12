Елхова (Титова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елхова (Титова) Галина Ивановна

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Место рождения

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.04.1930

Дата смерти

27.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1930

Отец: Титов Иван Семёнович

Мать: Титова Екатерина Дмитриевна

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Павловна

Отец ребёнка: не указан

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елхов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Елхов Павел Ильич

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елхов Павел Ильич

Смерть
27.04.1993
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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