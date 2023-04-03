Макаров Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1940

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1940

Отец: Макаров ?

Мать: Матрена

Место жительства
Неизвестно
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
Около 1942
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