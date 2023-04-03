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Макаров Владимир
Макаров Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.01.1940
Дата смерти
Около 1942
Пол
Мужской
Отец
Макаров ?
Мать
(Прядкина) Матрена
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1940
Отец:
Макаров ?
Мать:
Матрена
Место жительства
Неизвестно
Нальчик
, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
Около 1942
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