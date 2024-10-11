Дорохова (Синицына) Ефимья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Дорохов Николай Мефодьевич
Отец ребёнка: Дорохов Мефодий Иванович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Дорохов Михаил Мефодьевич
Отец ребёнка: Дорохов Мефодий Иванович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Дорохов Константин Мефодьевич
Отец ребёнка: Дорохов Мефодий Иванович
Смерть
1949