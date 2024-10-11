Дорохова (Синицына) Ефимья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорохова (Синицына) Ефимья Павловна

Дорохова (Синицына) Ефимья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Синицын Павел Гаврилович

Мать: Синицына (Большанина) Анна Демьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорохов Мефодий Иванович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Дорохов Николай Мефодьевич

Отец ребёнка: Дорохов Мефодий Иванович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Дорохов Михаил Мефодьевич

Отец ребёнка: Дорохов Мефодий Иванович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Дорохов Константин Мефодьевич

Отец ребёнка: Дорохов Мефодий Иванович

Смерть
1949

Мы используем куки для улучшения работы сайта.