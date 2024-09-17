Демина Параскева Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина Параскева Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

13.03.1855

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1800

Муж: Демин Еремей Стефанович

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: (Демина) Гликерия Еремеевна

Отец ребёнка: Демин Еремей Стефанович

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Демин Аким Еремеевич

Отец ребёнка: Демин Еремей Стефанович

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.01.1814

Дочь: (Демина) Анисья Еремеевна

Отец ребёнка: Демин Еремей Стефанович

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.03.1816

Дочь: (Демина) Матрона Еремеевна

Отец ребёнка: Демин Еремей Стефанович

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.08.1816

Дочь: (Демина) Анна Еремеевна

Отец ребёнка: Демин Еремей Стефанович

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.09.1817

Сын: Демин Никита Еремеевич

Отец ребёнка: Демин Еремей Стефанович

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Демин Христофор Еремеевич

Отец ребёнка: Демин Еремей Стефанович

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
13.03.1855
Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

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