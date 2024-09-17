Демина Параскева Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти13.03.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1800
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: (Демина) Гликерия Еремеевна
Отец ребёнка: Демин Еремей Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Демин Аким Еремеевич
Отец ребёнка: Демин Еремей Стефанович
Рождение ребёнка
05.01.1814
Дочь: (Демина) Анисья Еремеевна
Отец ребёнка: Демин Еремей Стефанович
Рождение ребёнка
24.03.1816
Дочь: (Демина) Матрона Еремеевна
Отец ребёнка: Демин Еремей Стефанович
Рождение ребёнка
19.08.1816
Дочь: (Демина) Анна Еремеевна
Отец ребёнка: Демин Еремей Стефанович
Рождение ребёнка
08.09.1817
Отец ребёнка: Демин Еремей Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Демин Христофор Еремеевич
Отец ребёнка: Демин Еремей Стефанович
Смерть
13.03.1855