Мозговая (Лысак) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозговая (Лысак) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1946

Отец: Лысак Еремей

Мать: Лысак Мария

Рождение ребёнка
12.10.1965

Дочь: Гнедышева Светлана

Отец ребёнка: Лата Василий

Рождение ребёнка
01.01.1968

Сын: Лата Владимир

Отец ребёнка: Лата Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозговой Григорий

Развод
Неизвестно

Муж: Лата Василий

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