Мозговая (Лысак) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1946
Отец: Лысак Еремей
Мать: Лысак Мария
Рождение ребёнка
12.10.1965
Дочь: Гнедышева Светлана
Отец ребёнка: Лата Василий
Рождение ребёнка
01.01.1968
Сын: Лата Владимир
Отец ребёнка: Лата Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мозговой Григорий
Развод
Неизвестно
Муж: Лата Василий