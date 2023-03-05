Гаврило Терентьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Терентий Ананьев
Мать: Иринья Ильина
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Татьяна Гаврилова
Мать ребёнка: Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Аксинья Гаврилова
Мать ребёнка: Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Федора Гаврилова
Мать ребёнка: Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Аксинья Гаврилова
Мать ребёнка: Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Катерина Гаврилова
Мать ребёнка: Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Петр Гаврилов
Мать ребёнка: Авдотья Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1799