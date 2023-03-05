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Гаврило Терентьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Терентий Ананьев

Мать: Иринья Ильина

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Татьяна Гаврилова

Мать ребёнка: Лукерья Иванова

Куниково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Аксинья Гаврилова

Мать ребёнка: Лукерья Иванова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Федора Гаврилова

Мать ребёнка: Лукерья Иванова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Аксинья Гаврилова

Мать ребёнка: Лукерья Иванова

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Катерина Гаврилова

Мать ребёнка: Лукерья Иванова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Петр Гаврилов

Мать ребёнка: Авдотья Маркова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Маркова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Куниково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1799
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