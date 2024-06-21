Каракоскина (Сырчикова) Вера Петровна
Место рождения
Дата рождения29.09.1957
Дата смерти18.07.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1979
Дочь: Каракоскина Надежда Генадьевна
Отец ребёнка: Каракоскин Генадий Валентинович
Рождение ребёнка
12.02.1981
Сын: Каракоскин Николай Генадьевич
Отец ребёнка: Каракоскин Генадий Валентинович
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
18.07.1982