Каракоскина (Сырчикова) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каракоскина (Сырчикова) Вера Петровна

Место рождения

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

29.09.1957

Дата смерти

18.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1957

Отец: Сырчиков Петр Васильевич

Мать: Сырчикова (Сиротина) Галина Ивановна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каракоскин Генадий Валентинович

Рождение ребёнка
27.10.1979

Дочь: Каракоскина Надежда Генадьевна

Отец ребёнка: Каракоскин Генадий Валентинович

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.02.1981

Сын: Каракоскин Николай Генадьевич

Отец ребёнка: Каракоскин Генадий Валентинович

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
18.07.1982

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