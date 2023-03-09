Фирсов Филлорет (Филарет)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1912
Сын: Фирсов Фёдор Филлоретович
Мать ребёнка: Фирсова Ксения (Аксинья) Артемовна
Мостовский, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Великорос. Колхозник из крестьян. Закончил 4 класса школы. Скорее всего из семьи старообрядцев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фирсова Ксения (Аксинья) Артемовна
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гудкова Мария Филлоретовна
Мать ребёнка: Фирсова Ксения (Аксинья) Артемовна
по этой линии очень много детей и внуков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно