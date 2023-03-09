Фирсов Филлорет (Филарет) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсов Филлорет (Филарет)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фирсов ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
09.09.1912

Сын: Фирсов Фёдор Филлоретович

Мать ребёнка: Фирсова Ксения (Аксинья) Артемовна

Мостовский, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Великорос. Колхозник из крестьян. Закончил 4 класса школы. Скорее всего из семьи старообрядцев
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фирсова Ксения (Аксинья) Артемовна

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гудкова Мария Филлоретовна

Мать ребёнка: Фирсова Ксения (Аксинья) Артемовна

по этой линии очень много детей и внуков
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсова Ксения (Аксинья) Артемовна

Смерть
Неизвестно
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