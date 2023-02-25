Гордеев Пётр? Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гордеева Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно