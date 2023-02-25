Гордеев Пётр? Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеев Пётр? Митрофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гордеев Митрофан Павлович

Мать: Гордеева Ксения Иосифовна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордеева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордеева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордеева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордеева Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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