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Абрам
Абрам
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Абрам
Мать
Геня
Жена
Нина
Дети
Маргарита
Добавил:
ИР
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Абрам
Мать:
Геня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Маргарита
Мать ребёнка:
Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Нина
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