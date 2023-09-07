Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрам

Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрам

Мать: Геня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита

Мать ребёнка: Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

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